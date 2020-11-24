افحيمه يكشف لبوابة إفريقيا كواليس اليوم الأول من اجتماعات النواب بطنجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أنه جرى خلال الاجتماعات التشاورية لأعضاء مجلس النواب التي انطلقت اليوم الثلاثاء في طنجة الاستماع إلى احاطه مختصرة من عضوي ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق وخالد الاسطى.

وأضاف افحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجه المغربية في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن هناك توافق كبير بين النواب المشاركين في الاجتماعات على اختيار مدينة غدامس كمقر لأول جلسة للبرلمان بعد توحيده إلا أنه لم يتم بعد التصويت على هذا الأمر مشددا على أن مدينة بنغازي هي المقر الدستوري للمجلس.

وأشار افحيمه إلى أن الاجتماعات انطلقت اليوم الثلاثاء بحضور 105 نائبا مع تغيب نائبين إثنين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وبين افحيمه أن الاجتماعات التشاورية تبحث بالأساس إعادة جمع مجلس النواب بطرفيه (طرابلس- طبرق) لتوحيد المؤسسة التشريعية في البلاد ليتمكن البرلمان من القيام باستحقاقاته للوصول بالبلاد لمرحلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

ونفى افحيمه ما تردد من أنباء بشأن تعارض هذه الاجتماعات مع مسار الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية مؤكدا أن هذه الاجتماعات التشاورية تهدف لتلقف ما سينتج عن ملتقى الحوار السياسي إذا نجح في التوصل لنتائج إيجابية.

وأوضح افحيمه أن اجتماعات النواب في طنجة تشاورية وليست رسمية لأنه لا يحق للنواب عقد جلسات رسمية خارج البلاد.