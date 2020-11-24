“تسييري سرت” يبحث اتخاذ إجراءات بشأن المدارس التي ليست لديها إذن مزاولة

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الثلاثاء، ضرورة قيام “مراقبة تعليم سرت” بمتابعة ملف التعليم الخاص في البلدية.

ودعا رئيس المجلس، خلال لقائه الموسع بمراقب التعليم ومدير مكتب التعليم الخاص ومدراء المدراس الخاصة بسرت بضرورة أن تقوم المراقبة بتشكيل لجنة لمتابعة كافة المدارس التي ليست لديها إذن مزاولة، لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وطالب عامر تكليف مأموري الضبط وجهاز الحرس البلدي ومكتب رياض الأطفال بمتابعة دور رياض الأطفال بسرت الغير معتمدة بإجراءات رسمية وإذن مزاولة بالخصوص.

وأكد عامر حرص البلدية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه كافة مؤسسات التعليم الخاص بسرت.

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