رئيس بلدية سرت يطالب بتشكيل لجنة لمتابعة ملف التعليم الخاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الثلاثاء، مراقبة تعليم سرت بمتابعة ملف التعليم الخاص، وذلك خلال لقاء موسع جمعه بمراقب التعليم ومدير مكتب التعليم الخاص، ومديري المدارس الخاصة في المدينة.

ودعا عامر إلى ضرورة أن تشكل مراقبة تعليم سرت لجنة لمتابعة جميع المدارس التي لم تتحصل على إذن مزاولة لاتخاذ الإجراءات بشأنها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما شدد على ضرورة تكليف مأموري الضبط وجهاز الحرس البلدي ومكتب رياض الأطفال بمناسبة رياض الأطفال غير المعتمدة بإجراءات رسمية وإذن مزاولة بالخصوص، مؤكدًا حرص البلدية على تذليل المعوقات التى تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمدينة.

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