المشري يبحث مع سفير ألمانيا مسارات الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة النائب الأول محمد بقي اليوم الثلاثاء، السفيرَ الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” مسارات الحوار السياسي وسبل إنجاحها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي المفتوحة وسبل إنجاحها، وجهود ألمانيا في حل الأزمة الليبية، والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.