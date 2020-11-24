حملة توعوية في شوارع ليبيا لكبح تفشي “كورونا”

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، حملة إعلانية توعوية، تشمل جميع مدن ليبيا؛ بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين.

وفي إطار هذه الحملة، طُبِعت مطويات وملصقات توعوية فضلاً عن لوحات إعلانية في الشوارع الرئيسة والفرعية، التي تقدر بأكثر من 50 لوحة منتشرة في مختلف مناطق ليبيا.

وتأتي هذه الحملة ضمن تعاون المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع الجهات العامة والمنظمات الدولية والمحلية لمجابهة فيروس “كورونا”، وفي إطار الحملة المجتمعية التوعوية للحدّ من انتشار جائحة “كورونا”.

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