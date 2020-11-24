هل عاد “باشاغا” من فرنسا بعقود 10 طائرات “إيرباص”؟

على إثر الزيارة التي قام بها وزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ كشف تقرير لموقع “ليبيا هيرالد” أنه تم الاتفاق مع شركة “إيرباص” على حصول ليبيا، قريبًا، على عشر طائرات مروحية حديثة ومجهّزة بالكامل.

وقال التقرير إن هذه الطائرات ستُستخدم لأغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود والسواحل وخطوط تهريب البشر وسلامة المدنيين، لكن لم يصدر أي تأكيد لهذه الأنباء من جانب وزارة الداخلية بحكومة “الوفاق”.

وبحسب تقريرلصحيفة “الجارديان” البريطانية حول سلسلة اللقاءات التي يجريها “باشاغا”؛ فإن تقرب “باشاغا” من باريس يعتبر جزءًا من حملة العلاقات العامة التي يقوم بها لمنحه منصب رئيس الوزراء وهو قيد المناقشة حاليًا في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وبدأت زيارة “باشاغا” إلى فرنسا منذ الأربعاء الماضي، وتتضمن لقاءات مع عدد من القيادات الأمنية والسياسية، حيث التقى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وفي التاسع من نوفمبر الجاري أفادت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة أن شركة “إيرباص” وافقت على إعادة التفاوض بشأن عقود تسليم الطائرات الليبية، كما قبلت “إيرباص” من حيث المبدأ بتغيير نوع وعدد الطائرات التي سيتم تسليمها، وقالت إن النماذج الأصغر تلبّي بشكل أفضل متطلبات السوق الليبية وتخدم مصالح الشعب الليبي بصورة أكبر.

يذكر أن الإعلان عن هذه الزيارة يأتي بعد يوم من لقاء “باشاغا” سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، في طرابلس؛ للتباحث حول التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدّمها لوزارة الداخلية.

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