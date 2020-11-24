سفير ألمانيا لدى طرابلس «يتصدق» على 9 بلديات بحاويات قمامة

تصدق السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” على عمداء 9 بلديات وهي «نالوت – جنزور – أبوسليم – غدامس – الزنتان – البوانيس – جادو – حي الأندلس » بـ 6000 حاوية قمامة و3 جرافات «كاشيك» مخصصة للنظافة وجمع المخلفات.

وقال «أوفتشا» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه “يعد تحسين إدارة النفايات عنصرًا أساسيًا في التعاون لتقوية الحكم المحلي”، مردفًا “لقد تشرفت اليوم بتسليم معدات إلى عمداء تسع بلديات، والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية للبلديات”.

وكان قد تسلم السفير في هذا الصدد درعًا تذكاريًا من عبدالرحمن الحامدي عميد أبوسليم تكريمًا له.