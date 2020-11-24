مديريتا أمن النواحي الأربعة وغريان تتفقان على تسيير دوريات مشتركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

عقد اليوم الثلاثاء إجتماع ضم مدير أمن النواحي الأربعة نور الدين الشتوي ومدير أمن غريان عمر الخذراوي بحضور عدد من الضباط بالمديريتين جرى خلاله الاتفاق على تسيير الدوريات المشتركة وتفعيل مركز شرطة الهيرة وربط غرف الاتصال اللاسلكي بين المديريات الثلاثة

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن النواحي الأربعة مناقشة التنسيق الأمني وتسيير دوريات أمنية مشتركة في منطقة الهيرة والعزيزية والتعاون الامني المشترك ما بين المديريات الثلاثة غريان الجفارة النواحي الأربعة.

وخلص الإجتماع للإتفاق على تسيير الدوريات المشتركة وتفعيل مركز شرطة الهيرة وتأمين المنطقة وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين على ذمة قضايا وتأمين وحماية عملية نقل المحروقات التي تزود كامل المنطقة ومنع حدوث أي خروقات أمنية والعمل على ربط غرف الإتصال اللاسلكي بين المديريات الثلاثة.