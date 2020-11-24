«العمامي»: أتوقع التوصل لاتفاق بين النواب في طنجة رغم الإختلاف على هوية الدولة

أكد المحلل السياسي محمد العمامي، أنه يعول كثيرًا على اجتماع أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، متوقعًا التوصل لاتفاق رغم الاختلاف على هوية الدولة.

وقال «العمامي» في لقاء مع قناة العربية، رصدته «الساعة 24»، إن ” هؤلاء النواب جميعهم يملكون السلطة الحقيقية باعتبار انهم انتخبوا من الشعب كافة بمختلف توجهاته”.

وأضاف أن ” النواب يدركون جيدًا أن ليبيا لكل الليبيين، وأن الدولة تدين بالإسلام كافة فلا هناك نزعات ولا أحزاب دينية وبالتالي يتفقون بكل تأكيد على دولة يحترم فيها الطرفان بعضهما البعض”.

وأردف «العمامي»، أن “هناك من يريد هذه الدولة إسلامية بالكامل، وهناك من يؤيدها مدنية و تدين بالدين الإسلامي، وطالما هناك شيء مشترك بينهما بالتأكيد سيصلون إلى حل”.