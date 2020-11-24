«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي الرجبان

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي الرجبان.

وستكون فترة استقبال الطعون أو الاعتراضات يومين بدءا من غد الأربعاء وتنتهي بعد غد الخميس، وفق بيان اللجنة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، وستكون فترة استقبال الطعون أو الاعتراضات على نفس النحو السابق.

«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن القوائم المبدئية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار

وفي أواخر أكتوبر طالبت اللجنة كافة المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية بعدم مباشرة الحملة الانتخابية قبل الإعلان عنها من قبل اللجنة المركزية.

فيما تنطلق الحملة الانتخابية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ومع الإعلان عن سقف الحملة الانتخابية، والتي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يتوقف فيه كل الأنشطة الدعائية للمرشحين.

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