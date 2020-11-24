الأرصاد تحذر الصيادين من الرياح وارتفاع الموج غدا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين، اليوم الثلاثاء من رياح بحرية إلى شمالية شرقية نشطة مساء غدٍ الأربعاء تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأوضحت المركز في نشرة الصيد البحري اليوم، أن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على طول الساحل الليبي تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

فعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت لازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر، أما درجة درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

أما على الساحل من الخليج إلى طبرق سوف تسقط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من درنة إلى طبرق وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء الغد على ساحل الجبل الأخضر وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر يصل مساء الغد إلى ثلاثة أمطار على ساحل الجبل الأخضر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا على ساحل الجبل الأخضر مساء الغد ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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