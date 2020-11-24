«الدفاع الألمانية»: احتجاج تركيا على تفتيش إحدى سفنها «غير مبرر»

وصفت وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، بأنه “غير مبرر”.

وقالت أنجريت كرامب-كارينباور، الثلاثاء إن “الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني”. وأضافت أن “الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة”.

واحتجت تركيا أمس الاثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة حيث تم احتجازهم”.

وكانت العملية “إيريني” انطلقت في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.

ويتألف قوام القوة البحرية التي تنفذ العملية من الجيوش الأوروبية.