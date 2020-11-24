البرلمان الموازي ومجلس الدولة يبحثان التنسيق بشأن جولات الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

التقى اليوم الثلاثاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموازي عامر عمران نصر، أعضاء مجلس الدولة إبراهيم علي أبو شعالة، أبوالقاسم دبرز، محمد العريشية لبحث تعزيز التنسيق بين المجلسين فيما يخص جولات الحوار القادمة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين فيما يخص جولات الحوار القادمة بين لجان الحوار المنبثقة من المجلسين، وكذلك الترتيب لعقد جلسة مشتركة بين المجلسين لبحث آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع العامة بالبلاد.