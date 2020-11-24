في ضربة للصديق الكبير.. انعقاد الجمعية العمومية الجديدة للمصرف الليبي الخارجي

ذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري رأس اجتماع اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن انعقاد الجمعية يأتي تأسيسًا على قراري مجلس وزراء حكومة الوفاق الذي يحملان الرقم 13 – 14 لسنة 2020، مضيفة أن الاجتماع تمهيدي، وتم من خلاله الاتفاق على المعايير والضوابط اللازمة لاختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي الفترة المقبلة.

وفي 18 نوفمبر الماضي، قررت حكومة الوفاق تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي برئاسة وزير ماليتها فرج بومطاري.

ونص قرار “الوفاق” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على أن تضم عضوية الجمعية العمومية للمصرف الخارجي كلا من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بنصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية بالإضافة إلى كل من محمد علي الحويج وعمر إراهين عمر حسين.

كما نص القرار على أن تمارس الجمعية مهامها بصفة مؤقتة، ويجوز انعقادها بدعوة من بومطاري أو مجلس الإدارة.

واحتج الصديق الكبير رئيس المصرف المركزي بطرابلس على إجراء “الوفاق”، ووصفه بالمخالف للقانون.