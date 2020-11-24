الجازوي: مشاورات طنجة ستحدد الأجندة النهائية لجدول أعمال جلسة كاملة النصاب للبرلمان في ليبيا

ليبيا – أشاد العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان بدعوة المملكة المغربية بشأن الاجتماع في طنجة، من أجل التشاور والتوافق بين كافة أعضاء مجلس النواب، من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الملفات محط الخلاف.

الجازوي قال في تصريح لـ”هسبريس” المغربية: إن لجنة تواصل تشكلت من أعضاء مجلسي النواب بطرابلس وطبرق، وتقدمت في مشاوراتها بشأن تحديد مكان الجلسة الرسمية التي ستعقد في ليبيا بنصاب كامل.

وأوضح أن “مشاورات طنجة” ستحدد الأجندة والاتفاقات النهائية حول جدول أعمال الجلسة الرسمية المرتقبة في ليبيا، إضافة إلى تحديد مكان انعقاد البرلمان، ثم أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة.

ودعا كل القوى الفاعلة في الملف الليبي إلى أن تساعد النواب الليبيين على القيام بدورهم كممثلين شرعيين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، وإن كانت هناك إخفاقات في المرحلة السابقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية