التركاوي: منتدى الحوار الليبي غير شرعي.. والظرف الراهن يتطلّب لم الشمل لمجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب خير الله التركاوي إن منتدى الحوار الليبي غير شرعي؛ لأن ممثلي ليبيا فيه يشاركون دون إرادة الشعب الليبي.

التركاوي وفي تصرحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء أوضح أن بعثة الأمم المتحدة تنظّم ملتقى من دون إرادة الشعب باختيار شخصيات من قبلها، وهذا مخالف لكل الشرائع الدولية والإنسانية حتى ميثاقها للأمم المتحدة.

وحول اجتماعات أعضاء مجلس النواب في المغرب، أكّد التركاوي أن الظرف الراهن يتطلب لم الشمل للجسم التشريعي الوحيد بطرق غير رسمية، مبينًا أن الوضع الحالي يفرض أي اجتماع لمجلس النواب الليبي خارج البلاد بل وتقبلها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية