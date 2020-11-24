الربو: الصراع على المناصب يدفع البعض إلى عرقلة المفاوضات الليبية

اعتبر الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، أن الحديث حول عرقلة المفاوضات بين الأطراف الليبية، يدور عن خلافات حول المناصب والمصالح، أكثر مما هو محاولات لتعطيل مسيرة الحل السياسي.

وأضاف الربو أن هناك أطراف ليبية عدة لديها ارتباطات بمصالح إقليمية وخارجية تسعى لعرقلة المفاوضات، مؤكدا أن هذه المسؤولية تتحملها كذلك الدول الأوروبية، التي كانت تغض الطرف عن تهريب السلاح إلى ليبيا.

يأتي ذلك فيما تعهدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، بأن البعثة الأممية ستفرض عقوبات، في حال إثبات وقائع تقديم رشاوي لأعضاء الحوار السياسي، وذلك بعد أن قدم عدد من المشاركين فيه شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح مرشحين لمناصب عليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

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