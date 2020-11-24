المحجوب: لجنة 5+5 العسكرية تعمل على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى في أقرب

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن لجنة “5+5” رفعت توصياتها لمجلس الأمن، لإصدار قرار بها.

المحجوب أشار في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن اللجنة بحثت تبادل الأسرى، وأنها تعمل على الترتيبات الخاصة لتبادل الأسرى في أقرب وقت بعد انتهاء الترتيبات التي اتفق عليها.

ولفت إلى أن الجنة اتفقت على عمليات التبادل بشكل مؤكّد، فيما تتبقى الترتيبات فقط.

وأضاف أن ما صدر عن اجتماعات اللجنة يحال إلى مجلس الأمن، وأن حكومة الوفاق ملزمة بتنفيذ الاتفاق رغم اعتراض بعض الميليشيات.