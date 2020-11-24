وينر: سياسة بايدن ستحترم الليبيين وتدفع باتجاه الحل السلمي للأزمة

قال جوناثان وينر المبعوث السابق إلى ليبيا في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون إنفاذ القانون الدولي، إنه “لا توجد بعد سياسة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه ليبيا”.

وأضاف “وينر” أن سياسة بايدن لن تخرج عن الدفع قدمًا بحل سلمي للنزاع في ليبيا، من خلال عملية سياسية تشمل احترام حظر تصدير الأسلحة، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، ودعم السيادة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها، وخروج القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة منها.

وتوقع “وينر” أن تجد الدول الراغبة في الانضمام إلى هذا النهج شريكًا جيدًا في إدارة بايدن، مرجحا أن يُظهر بايدن احترامه لتقرير الليبيين مصيرهم، واستعداده للتشاور مع الآخرين من أجل تحقيق ذلك.

ولفت “وينر” إلى أن سياسة بايدن تجاه ليبيا تعد نقيضًا للارتباك والإجراءات المتناقضة والإشارات المختلطة والإهمال الصريح الذي اعترى موقف واشنطن تجاه ليبيا في سنوات حكم ترامب.

وأشار إلى أن تركيا إذا كانت تدعم هذه الأهداف المشار إليها في القانون الجديد على أرض الواقع بدلًا من مجرد الكلمات، فمن المرجح أن تجد نفسها بجانب إدارة بايدن، في حين أنها إذا استمرت في تمويل المرتزقة السوريين في ليبيا ودعم الصراع العسكري، فمن المرجح جدًا أن تجد نفسها في موقف عدائي مع إدارة بايدن.وذكر “وينر” أن القانون يستهدف بالأساس أطرافًا إقليمية مشاركة في توفير الأسلحة لأطراف الصراع الليبي، مشيرًا إلى أهمية ملاحظة أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن العقوبات لا تنطبق إلا في غياب وقف إطلاق النار، لذا إذ توقف القتال فلا توجد عقوبات.

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