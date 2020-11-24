“البريقة” تشرع في توزيع 15 ألف أسطوانة غاز

شرعت شركة “البريقة لتسويق النفط والغاز” في توزيع حوالي 15,330 أسطوانة غاز طهي.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن هذه الشحنات وُزّعت عبر مستودع “رأس المنقار” في المنطقة الشرقية والوسطى، والجنوبية.

وتمت عملية التوزيع عبر 42 نقطة بيع، موزعة بين “بنغازي ومناطقها، والبيضاء، وجالو والكفرة، وشحات والمرج، وجردس الأحرار”.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل، الأيام الماضية، الناقلة “غاز فينتوري” قادمة من ميناء طرابلس وعلى متنها 190 ألف طن متري من غاز الطهي.

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