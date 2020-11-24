دراه: حفتر يحرك أرتال عسكرية لمحاولة إظهار القوة بعد فشله سياسيًا

ليبيا – زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه أن هناك أرتالًا عسكرية للقوات المسلحة تتحرك ليلًا على دفعات، انطلاقًا من مدينة بنغازي، للتمركز في محاور غرب مدينة سرت الساحلية.

دراه إدعى في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أن يكون الغرض من تحريك هذه القوات محاولة لإظهار القوة بعد فشل “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) سياسيًا، أو إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بين قواته بحسب قوله، مشيرًا إلى أنها تضم مقاتلين من عدة جنسيات حسب زعمه.

وتساءل في ختام مزاعمه : “عن مصير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آخر لقاء للجنة العسكرية المشتركة في سرت يوم 12 من الشهر الجاري، الذي نصّ على بدء إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية