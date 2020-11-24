اجتماع الشركاء في اتفاقية الاستكشاف لمنطقة العقد 47 بحوض غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله باسطنبول على مدار الايام الثلاثة الماضية مع كل من رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود والمدير التنفيذي لشركة ميدكو انترناشيونال فنشر “روبيرتو اوراتو”، الشركاء في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لمنطقة العقد 47 بحوض غدامس لمناقشة المواضيع التي احيلت لهم من لجنة ادارة الملاك خلال اجتماعها المنعقد في سبتمبر 2020 .

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن لجنة إدارة الملاك تدارست النقاط المحالة اليهم بهدف الدفع لتنفيذ خطة المشروع المتعثرة وقد تم التوافق على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي واجهت تنفيذه وفي نهاية النقاش تم اعتماد قرار احيل إلى لجنة إدارة المشغل يتضمن برنامج زمني محدد ليتم تنفيذه وملزم لكل الاطراف .

وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حرص المؤسسة على تطوير المشروع ووضعه على الانتاج بالسرعة الممكنة لزيادة الايرادات.

من جانبه حث صنع الله في نهاية الإجتماع إدارة المشغل على ضرورة الإلتزام بما تم الاتفاق عليه والعمل على دخول هذا الحقل على الانتاج في اقرب وقت ممكن والتعاون فيما بينهم للوصول إلى الهدف حسب الجدول الزمني المتفق عليه، كما اشار إلى ان المؤسسة الوطنية للنفط ستسخر كل امكانياتها للوصول إلى هذا الهدف.