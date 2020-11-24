سيف النصر: سنتمكن من عقد جلسة في ليبيا كاملة النصاب بحضور النواب الذين يعبرون عن إرادة الشعب

ليبيا – جدّد العضو مجلس النواب أيمن سيف النصر الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب في طنجة يأتي للتصدي للاستحقاقات المقبلة، خاصّة بعد تغير الظروف وظهور ضوء في آخر النفق وأمل لاستعادة السيادة والاستقرار بليبيا.

النصر وفي تصريحات صحفية نقلتها البوابة الوطنية المغربية قال: “سنتفق على الخطوط العريضة للمشروع القادم، إن شاء الله سنتمكن من عقد جلسة في ليبيا كاملة النصاب، بحضور النواب الذين يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، للخروج بقرارات مصيرية تعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها”.

وأضاف عضو البرلمان :”أن وجودنا الآن يعتبر صمام أمان لهذه العملية من أجل التصدي للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها المسار الدستوري والانتخابات، والتي ستمكن ليبيا من استعادة استقرارها بسرعة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية