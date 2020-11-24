الرعيض: نجاح “اجتماع طنجة” هو نصف الطريق.. ويكتمل باجتماع النواب داخل ليبيا

أعرب عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، عن سعادته بحضور النواب من 13 دائرة انتخابية يمثلون مختلف أطياف الشعب الليبي، الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة المغربية.

وأكد الرعيض، أن هذا الاجتماع هو بداية نهاية الانقسام السياسي، مشددا على السعي نحو توحيد مجلس النواب، وتوحيد جميع مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الفوضى التي أرهقت المواطنين.

ولفت الرعيض، إلى أن نجاح اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب اليوم هو نصف الطريق، ويكتمل باجتماعه داخل أراضي ليبيا لأداء المهام التي انتخب لأجلها.وعبر عن أمله في أن يكون الجميع على قدر المسؤولية التي كُلف بها لخدمة الوطن والمواطن.

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