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رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات النفطية يتسلم مهامه

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

اقيمت بالمقر الرئيسي للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء مراسم تسليم واستلام مجلس الإدارة الجديدة لها، حيث سلّم رئيس مجلس الإدارة السابق نجيب الاثرم مهام إدارة الشركة إلى عبدالمطلب البرعصي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه حضر مراسم التسليم والاستلام كل من رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ المراسم مسعود موسى ، ومحمد الشاعري ، وناجي أبو خمادة ، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة لدى الشركة إسماعيل العالم، ووابو بكر بن كاطو، ومحمد الاخطل وإبراهيم أبو ربيدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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