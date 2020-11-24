رئيس فريق الدفاع عن المقرحي: لدينا الأدلة على براءة “ليبيا” من قضية “لوكربي”

أكد عامر أنور، رئيس فريق الدفاع عن عبد الباسط المقرحي في قضية لوكربي، أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض التخلي عن الكذب في القضية، مشيرا إلى أن إجهاض العدالة تسبب في إدانة موكله في تقجير رحلة بان أميركان 103 فوق بلدة لوكربي في ديسمبر 1988، والذي أسفر عن مقتل 259 راكباً وطاقم الطائرة و11 من سكان البلدة الاسكتلندية.

وعلق الكاتب الصحفي المستقل مصطفى الفيتوري في تدوينة على موقع “فيسبوك”، على انطلاق جلسات الاستناف في قضية لوكربي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خمسة من أكبر قضاة أسكتلندا، من أجل إسقاط الحكم، الذي أدين بموجبه الراحل عبد الباسط المقرحي.

وقال الفيتوري في تدوينته، إن رئيس فريق الدفاع عامر أنور، أكد على أن “إجهاض العدالة” أدى إلى إدانة موكله من البداية، وكشف نيته في الكشف عن كل الأدلة التي تثبت براءة المقرحي، والتي يمنعه القانون من كشفها حاليا.

وأضاف الكاتب في تغريدته أن “رئيس فريق الدفاع قال: إن الكذبة الكبرى التي خلقتها بريطانيا وأمريكا حول قضية لوكربي وما تزال تروج لها منذ 31 سنة، قد حان وقت كشفها ليتغير معها مسار التاريخ، بعد كتابته، في واحدة من أسوأ عمليات إجهاض للعدالة الاسكتلندية، وصمة عار يريد كل اسكتلندي شريف، خاصة في الحزب الوطني، مسحها نهائيا وإعادة الاعتبار إلى القضاء في بلدهم”.

وأشار الفيتوري إلى أنه تواصل مع رئيس فريق الدفاع، قائلا: “كان عالي المعنويات شديد العزم وموفور الثقة في عمله وعمل فريقه وعلى قناعة تامة أن الأدلة المتوفرة ستقنع القضاة الخمسة بإسقاط الحكم”.

ونقل الكاتب قول رئيس فريق الدفاع: “طبعا يبقى كل شيء ممكن خاصة أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض التخلي عن الكذب والدجل وتضغط على كل من له علاقة بالتخلي عن أي جهد لإظهار الحقيقة”.