الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي تعقد اجتماعًا تأسيسيًا

عقدت الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تمهيديًا تأسيسيًا، بناء على قراري مجلس الوزراء رقميْ 13 – 14 لسنة 2020، حيث تم الاتفاق على المعايير والضوابط اللازمة والتي تحدد من خلالها اختيار اعضاء مجلس ادارة المصرف.

وكان مجلس الوزراء في حكومة “الوفاق” قد أصدر ،الأسبوع الماضي، القرار رقم 14 لسنة 2020 بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.

وأشار البيان إلى أن اللجنة العمومية للمصرف تمثلت في وزير المالية المفوض ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة الى مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ومحمد على الحويج، وعمر ابراهيم عمر حسین.

وأوضحت المادة الثامنة من البيان، أن الجمعية العمومية المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار تمارس مهامها بصفة مؤقتة، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف بدعوة من رئيس الجمعية العمومية، إلى جانب إمكانية انعقادها بدعوة من مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.

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