المشري: بحثت مع السفير الألماني “الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام”

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري التقى اليوم الثلاثاء، السفيرَ الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، في العاصمة طرابلس.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن المشري ذكر أنه ناقش خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، ومسارات الحوار الليبي المفتوحة وسبل إنجاحها، وجهود ألمانيا في حل الأزمة الليبية، والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، على حد زعمها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تصدق السفير الألماني على عمداء 9 بلديات وهي «نالوت – جنزور – أبوسليم – غدامس – الزنتان – البوانيس – جادو – حي الأندلس » بـ 6000 حاوية قمامة و3 جرافات «كاشيك» مخصصة للنظافة وجمع المخلفات.

وقال «أوفتشا» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه “يعد تحسين إدارة النفايات عنصرًا أساسيًا في التعاون لتقوية الحكم المحلي”، مردفًا “لقد تشرفت اليوم بتسليم معدات إلى عمداء تسع بلديات، والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية للبلديات”.

وكان قد تسلم السفير في هذا الصدد درعًا تذكاريًا من عبدالرحمن الحامدي عميد أبوسليم تكريمًا له.