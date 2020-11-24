قعلول: الإعلان عن زعيم جديد لتنظيم القاعدة في المغرب العربي يعد ضوء أخضر لتنفيذ عمليات في ليبيا

ليبيا – علقت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس بدرة قعلول على إعلان تنظيم القاعدة الإرهابي السبت الماضي تعيين زعيم جديد له في المغرب العربي هو الجزائريّ أبو عبيدة يوسف العنابي، قائلةً: “إن الزعيم الجديد سيحاول لملمة شتات التنظيم في المنطقة”.

قعلول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أوضحت أن تنصيب الزعيم الجديد جاء بعد خلافات بين صفوف القاعدة في المغرب العربي، وأن بعض الأجنحة كانت تريد تنصيب أياد غالي من مالي، حيث كان البعض يرفض زعامة التنظيم من قيادي جزائري.

وشددت قعلول أن الإعلان عن الزعيم الجديد بمثابة الضوء الأخضر للذئاب المنفردة بتنفذ عمليات، سواء في الجزائر أو ليبيا، وكذلك الدول التي لديها مشكلات أمنية في المنطقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية