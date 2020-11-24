برلماني ايطالي يطالب ألمانيا بالضغط على تركيا لوقف استفزازاتها في شرق المتوسّط

ليبيا – طالب مارتن شيردوان (مجموعة اليسار الأوروبي الموحد – ألمانيا) الاتحاد الأوروبي بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها في شرق المتوسّط وشمال جزيرة قبرص.

شيردوان ناشد وفقًا لما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية ألمانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي التحرك والعمل باتجاه إجراءات موجعة تدفع تركيا لوقف استفزازاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بشمال قبرص، وكذلك في شرق المتوسّط، دون نسيان التصرفات التركية المزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.

وأعاد البرلماني الأوروبي المطالبة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بوقف تصدير السلاح لتركيا ووقف تحويل الأموال الخاصة بمرحلة ما قبل الانضمام، قائلًا: “هنا نتحدث عن إجراءات مالية واقتصادية يمكن أن تساهم في دفع أنقرة لمراجعة مواقفها”، وفق كلامه.

وشدد البرلماني على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمالية ضد تركيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية