مالطا تعتقل لاعبيْ كرة قدم سابقيْن متهميْن بتهريب الوقود الليبي

كشفت مصادر صحفية مالطية أن الشرطة المحلية ألقت القبض على لاعبيْ كرة القدم السابقيْن “دارين ديبونو وجيفري تشيتوتوي”؛ لاتهامهما في عمليات التهريب على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أن اللاعبيْن السابقيْن أمضيا الليلة في السجن، للاستجواب فيما يتعلق بغسيل أموال والتهريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بالشرطة المالطية، نفذت عدة مداهمات، في 23 نوفمبر، مستهدفة “ديبونو” وعددًا من مساعديه؛ يعتقد أنهم متورطون في عصابة دولية لتهريب الوقود من ليبيا.

وكان دارين ديبونو، أحد اللاعبين المحترفين في كرة القدم المالطية سابقًا في مركز قلب الدفاع، حيث لعب مع منتخب مالطا ونادييْ “سلايما واندريرز” في مناسبتين إضافة إلى فريق “فاليتا”، ويملك اللاعب السابق سفنًا تابعة له، استعملها لتهريب البشر والوقود في السنوات الأخيرة.

وخلال عام 2018، ذكرت “Times Of Malta” و”The Dephne Project” أن مالطا تقع في قلب عمليات تهريب الوقود من ليبيا، حيث يتداول الوقود المسروق بكل سهولة في المياه الإقليمية ومن خلال مرافق التخزين.

وكشفت الصحيفة المالطية أن عمليات التهريب بدأت في عام 2011 وتطورت لمنظومة إجرامية كبيرة ينسقها مجموعة من رجال الأعمال المالطيين والليبيين والإيطاليين المقربين من المافيا، كما أن المئات من ملفات الشرطة المالية الإيطالية إضافة إلى عدة وثائق وبيانات البحرية ووثائق الشركات وتقارير الأمم المتحدة، التي أجراها مشروع التقرير الاستقصائي الإيطالي، أشارت إلى هذه العمليات تبلغ تكلفتها عدة ملايين.

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