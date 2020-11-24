إطلاق حملة إعلانية توعوية للرفع من الثقافة الصحية لدى المواطنين

في إطار تعاون المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع الجهات العامة والمنظمات الدولية والمحلية لمجابهة فيروس كورونا، وتزامنا مع انطلاق الحملة المجتمعية التوعوية للحد من انتشار جائحة كورونا.

أطلق المركز بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حملة إعلانية توعوية تشمل جميع مدن ليبيا، وذلك للرفع من مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين.

عبر عدة برامج سواء على أثير القناة الصحية اف ام، أو عبر المحاضرات التوعوية، وطباعة المطويات والملصقات التوعوية واللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية والفرعية، والتي تقدر بأكثر من 50 لوحة منتشرة في مختلف مناطق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا