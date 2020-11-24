البعثة الأممية: نأمل بأن يفي البرلمان بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ الانتخابات الوطنية

ليبيا – قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنه لمن المشجع انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي، والذي يبدأ اليوم الإثنين في طنجة، وتستضيفه المملكة المغربية.

البعثة وفي بيان لها نشرته عبر متكبها الإعلامي أضافت أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحّبًا بها.

وأكدت البعثة دعمها لوحدة مجلس النواب، معربة عن أملها أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي، من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية