أوغلو: أوروبا ستكون الخاسرة بالإساءة لتركيا وضمنا للاتحاد الأوروبي قيمة لا تدركها

زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن ضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي له قيمة لا يدركها الاتحاد، قائلا: أدعو أوروبا إلى إدراك القيمة التي ستضيفها تركيا بانضمامها إلى الاتحاد».

وطالب «اوغلو» في كلمة أدلى بها أمام البرلمان التركي، الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي تمييز الأخطاء التي ارتكبها بحق تركيا.

وأوضح أنّ المسائل الخلافية مع اليونان وقبرص الرومية وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد، انتقلت إلى مركز الاتحاد وأثرت على العلاقات التركية الأوروبية.

وقال إن “اليونان وقبرص الرومية وبعض الدول الأوروبية، تنقل المسائل الخلافية الثنائية مع تركيا إلى مركز الاتحاد الأوروبي”.

وتابع: “إنهم يرتدون قناع التضامن بدافع العضوية في الاتحاد، ويسيئون استخدامها على حسابنا. إذا نجح الاتحاد الأوروبي في التراجع عن هذا الخطأ، ستكون كل أوروبا هي الرابحة من تعاوننا، وإن لم ينجحوا ستكون كل أوروبا خاسرة”.

وأعرب وزير الخارجية عن تمنيه من أن تكون محادثات بلاده المقبلة مع الاتحاد الأوروبي إيجابية ووفق هذا المنظور.

وشدد على أنّ تركيا ليست وحيدة في هذا الطرح، وأن العديد من الدول الأوروبية تؤيد وجهة النظر التركية، وتعي أهمية الحوار مع أنقرة من أجل استقرار أوروبا.

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد وزير الخارجية أن أنقرة ستبذل جهودا من أجل دفع العلاقات بين البلدين لمسار إيجابي يلبي مصالحهما الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ تركيا على تشاور وتنسيق تام مع واشنطن حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم وجود مسائل خلافية بينهما في قضايا الأمن الإقليمي ولا سيما في ليبيا بالإضافة إلى سوريا.

وشدد تشاووش أوغلو على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية في المرحلة القادمة، على صعيد الاقتصاد والسياسة والتعاون الأمني.