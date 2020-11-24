الجيش التونسي يحبط عمليات تهريب سلع بقيمة 365 الف دينار من ليبيا

ليبيا – نجحت الوحدات العسكرية التونسية العاملة في الحدود الجنوبية الشرقية والمنطقة الصحراوية خلال نهاية الأسبوع الماضي من إحباط 9 عمليات تهريب سلع من التراب الليبي إلى التراب التونسي.

وزارة الدفاع التونسية أوضحت عبر موقعها الرسمي إحباط عمليات تهريب 130 هاتفًا جوالًا، بقيمة 80 ألف دينار، وكميات من السجائر تجاوزت 61 ألف علبة بقيمة 183 ألف دينار، وأكثر من 2.270 طن من الشاي بقيمة حوالي 57 ألف دينار، وكمية من المعسل فاقت 552 كغ بقيمة مالية حوالي 45 ألف دينار.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للسلع المحجوزة تجاوزت 365 ألف دينار، وتم تسليمها والأفراد إلى المصالح الديوانية والحرس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت هذه الوحدات من إيقاف 13 تونسيًا كانوا يتنقلون في المناطق الحدودية العازلة والمنطقة الصحراوية دون تراخيص ووثائق هوية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية