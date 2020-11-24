الثني يطلع على سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس الحكومة، عبدالرحمن الثني، سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس مع وزير التعليم، فوزي بومريز.
وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أطلع بومريز الثني على الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
كما وجه الثني تعليماته للوزير بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية، مؤكدا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم.
من جانبه أكد بومريز وصول الكتب الدراسية إلى مخازن وزارة التعليم، لافتا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.
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