الثني يطلع على سير عمل وزارة التعليم

بحث رئيس الحكومة، عبدالرحمن الثني، سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه أمس مع وزير التعليم، فوزي بومريز.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أطلع بومريز الثني على الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

كما وجه الثني تعليماته للوزير بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية، مؤكدا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم.

من جانبه أكد بومريز وصول الكتب الدراسية إلى مخازن وزارة التعليم، لافتا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.

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