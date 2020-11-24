إدارة الخدمات الصحية في بني وليد تتسلم شحنة أدوية

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت شحنة من الأدوية مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة ليتم توزيعها على المواطنين من خلال شباك الصرف بالصيدلية المركزية. أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي سلامة الوداني في منشور عبر الصفحة الرسمية للإدارة بموقع “فيسبوك”، أن هذه الشحنة متمثلة في أدوية سكر وضغط ونزلات البرد والمضادات الحيوية، مبينا أن هذه الأدوية ستخفف معاناة المواطنين ومتوفرة حالياً بالصيدلية المركزية بني وليد .

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