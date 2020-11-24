افحيمه: النواب المجتمعون في طنجة توافقوا على هذه النقاط

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

24 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن أعضاء المجلس المجتمعين اليوم الثلاثاء في مدينة طنجة توفقوا على عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس ثم عقد جلسة أخرى في مدينة بنغازي وفتح فروع ديوان مجلس النواب في مختلف المدن الليبية لعقد جلسات في أي مدينة.

وبين افحيمه الذي يشارك في اجتماعات طنجة بالمغرب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن عددا من النواب يعكفون على صياغة بيان سيجري التصويت عليه في الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء أو يوم غد الإربعاء موضحا أن البيان يتضمن ما تم التوافق عليه بشأن عقد الجلسة القادمة في مدينة غدامس إضافة إلى تقديم تطمينات للمجتمع الدولي مفادها أن اجتماعات النواب في طنجة لا تتعارض مع مسار الملتقى السياسي المقام برعاية أممية إنما تكملها.

وأشار افحيمه إلى أن أعضاء مجلس النواب المشاركين في ملتقى الحوار السياسي قدموا خلال الجلسة الصباحية إحاطة بشأن مجريات حوار تونس الذي اصطدم بالعديد من الصعوبات منها عدم توافق المشاركين في الملتقى مؤكدا أن مجلس النواب يسعى للقيام بدوره والوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بقانون انتخاب السلطة التشريعية والرئاسية حتى يتم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وفقا لأساس قانوني متين.

وبين افحيمه أنه تم رفع الجلسة الصباحية ومن المقرر عقد جلسة أخرى مسائية لاستكمال المناقشات حول توحيد السلطة التشريعية.