مقتل طفل جراء انفجار لغم بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس

قتل طفل جراء انفجار لغم، اليوم الثلاثاء، بمنطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» عبر صفحة العملية على «فيسبوك».

وأعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»: «استشهاد طفل (10 سنوات) إثر انفجار لغم اليوم الثلاثاء، زرعته عصابة فاغنر الإجرامية في منطقة وادي الربيع قبل فرارها وميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة»، في إشارة إلى القوات التابعة للقيادة العامة.

ولا تزال الألغام تشكل مهددا للسكان المحليين في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للقيادة العامة من جهة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة ثانية، في مناطق جنوب طرابلس على مدى 14 شهرا.

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