ثابت يكشف لـ218 أهداف جلسة “النواب” في المغرب

قال عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 نائب وصلوا للمملكة المغربية بهدف عقد جلسة تشاورية لتوحيد المجلس وبحث خارطة الطريق وآخر مستجدات الأزمة الليبية.

وأضاف ثابت في تصريح لقناة “218”، أن التئام هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب يهدف إلى توحيد الصف، ومناقشة نقاط مهمة منها كيفية تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي.

ودعا ثابت الليبيين إلى التمسك بالحل السياسي كونه هو الحل الوحيد، ونبذ العنف والفرقة وعدم الانجرار وراء الفتن، وإلى التمسك بالانتخابات المزمع عقدها يوم 24 من ديسمبر 2021 حتى يتمكن جميع الليبيين من المشاركة في حل الأزمة الراهنة.

وأثنى ثابت على دور المملكة المغربية ملكاً وشعباً ومجلس النواب المغربي والحكومة المغربية على دورهم المهم في حل الأزمة الليبية ودعوتهم المتجددة والدائمة لمجلس النواب الليبي من أجل توحيده.

كما ثمن عضو مجلس النواب “عبد المطلب ثابت الجهود المصرية المتواصلة والرامية للوصول إلى حل الأزمة الليبية ودعمها المستمر لمجلس النواب الليبي من أجل جمع الفرقاء وتوحيد الصف والوصول إلى حل يرضي الجميع.

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