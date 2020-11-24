تسجيل 707 إصابات جديدة و712 حالة شفاء و8 وفيات بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل سبعمئة وسبع إصابات بفيروس كورونا المستجد بين جديدة ومخالطة، مضيفا أن سبعمئة واثنتي عشرة حالة تماثلت للشفاء في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما سجلت البلاد ثماني وفيات خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى تسعة وسبعين ألفا ومئة وثمانين إصابة.
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قناة ليبيا
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