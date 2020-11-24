ليبيا الان

تسجيل 707 إصابات جديدة و712 حالة شفاء و8 وفيات بكورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل سبعمئة وسبع إصابات بفيروس كورونا المستجد بين جديدة ومخالطة، مضيفا أن سبعمئة واثنتي عشرة حالة تماثلت للشفاء في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما سجلت البلاد ثماني وفيات خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى تسعة وسبعين ألفا ومئة وثمانين إصابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك