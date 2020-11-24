إقبال كبير على رحلات الصحراء في ليبيا

بعد توقف رحلات السياح الأجانب لسنوات طويلة، يقوم بعض الشباب بتنظيم رحلات داخلية لتشهد الرحلات السياحية الصحراوية في الداخل انتعاشة كبيرة، منها رحلات بن دقيش، ورحلات النادي الليبي للسيارات، ورحلات نادي الحمادة الحمراء الاجتماعي.

وللسنة الخامسة على التوالي، تشهد رحلات بن دقيش مشاركة واسعة من عديد الشباب من مختلف الأعمار، وفي الموسم الحالي يلاحظ الإقبال الكبير من المدن الساحلية ليجوبوا الصحراء للمرة الأولى في حياتهم ويتعرفوا عن قرب على أسرار الصحراء وروعتها ومشاهدها الجميلة.

ويتعلّم الشباب من خلال هذه الرحلة كيفية التعامل مع الصحراء ويستمعون إلى شروح واسعة عن جغرافيا الأماكن القصية التي زاروها ومتطلبات التكيف التي تقتضيها الحياة القاسية.

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