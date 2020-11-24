بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 November, 2020

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الهيئة اليوم الثلاثاء قيام الفريق التابع لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بإنتشال حالة مجهولة الهوية من منطقة خلة الفرجان (طريق النه).

وأشارت الهيئة إلى انتشال جثتين مجهولتي الهوية كانتا مدفونتين بمقبرة جماعية بمنطقة رقم 4 ( أرض الدوائم) ومازال العمل مستمر في عملية الاستكشاف.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت اكتشاف خمس مقابر جماعية جديدة بمدينة ترهونة بها 10 جثث وأشلاء 4 حالات جرى انتشالها.