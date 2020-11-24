السفارة الأمريكية: الهجوم المسلح على المؤسسة الوطنية للنفط يتعارض مع تطلعات الليبيين

أكدت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدي ليبيا، الثلاثاء، على دعم بلادها للمؤسسة الوطنية للنفط، مضيفة أن المؤسسة تضطلع بولايتها بشكل محايد سياسيا وتكنوقراطيا نيابة عن جميع الليبيين.

وأكد البيان على أنّ محاولات الجماعات المسلحة أو الفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة لقطاع الطاقة تتناقض تماما مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في بيان، أمس الاثنين، أن بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون قد قامت بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم إستدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة وتم التعامل مع هذه العصابات الخارجة عن القانون وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر.

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