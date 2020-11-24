مدير أمن أجدابيا يجتمع برؤساء مراكز الشرطة

اجتمع اليوم مدير أمن أجدابيا العميد خالد البسطة، برؤساء المراكز، بحضور رئيس غرفة العمليات الأمنية.

وأثنى البسطة على جهود رؤساء المراكز في سبيل بسط الأمن في المدينة، وتمت مناقشة عدة أمور أمنية مهمة في فرض القانون وضبط الشارع العام، والتنسيق التام بين المراكز والأقسام والوحدات مع غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن أجدابيا.

وقال مدير الأمن إن من أولوياته دعم كامل المراكز والأقسام، وتوفير احتياجاتهم حتى يتسنى لهم العمل بمهنية ومكان يليق برجل الأمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا