الشرتاع: هناك توافق بين أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية لإنهاء حالة الانقسام

قال عضو مجلس النواب الموازي، أسعد الشرتاع، الثلاثاء، إن هناك توافق بين أعضاء مجلس النواب الليبيين المجتمعين في مدينة طنجة المغربية من أجل إنهاء حالة الانقسام داخل المجلس واستمرار انعقاده بشكل كامل.

وأضاف الشرتاع في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في طنجة تقام في ظروف إيجابية، مؤكدا وجود توافق بين أعضاء مجلس النواب بشأن عدة مسائل وإنهاء الانقسام.

وأشار الشرتاع إلى إمكانية أن تكون مدينة غدامس مقر انعقاد الجلسة الرسمية الأولى لمجلس النواب، لافتا إلى أنها ستناقش كل ما يتعلق بمجلس النواب من حيث صلاحياته ورئاسته ولجانه.

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