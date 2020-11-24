تنظيم أسبوع الريادة في قراقرة

أقيمت بمحلة قراقرة في بلدية الغريفة ورشة عمل في ظل فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .. حيث قدم ورشة العمل المدرب أحمد الغرياني للتعريف بريادة الأعمال.

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