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تنظيم أسبوع الريادة في قراقرة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت بمحلة قراقرة في بلدية الغريفة ورشة عمل في ظل فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .. حيث قدم ورشة العمل المدرب أحمد الغرياني للتعريف بريادة الأعمال.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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