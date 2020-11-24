تنظيم أسبوع الريادة في قراقرة

أقيمت بمحلة قراقرة في بلدية الغريفة ورشة عمل في ظل فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .. حيث قدم ورشة العمل المدرب أحمد الغرياني للتعريف بريادة الأعمال.
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قناة ليبيا
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