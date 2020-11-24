مصادر دبلوماسية : برنارد ليفي عراب صفقة دعم فرنسا لـ باشاغا مقابل حمايته لمصالحها في ليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية عن دعم عراب نكبة فبراير الصهيوني برنارد ليفي لـ و زير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا و تقديمه للرئيس الفرنسي على أنه البديل الأمثل لـ حفتر ، مشيرة إلى أن ليفي شدد على أن باشاغا سيصبح رجل فرنسا الأول في ليبيا.

و أوضحت المصادر ، أن باشاغا أكد لوزراء الدفاع و الخارجية و الداخلية بالحكومة الفرنسية استعداده لحماية كافة المصالح باريس في ليبيا ،مقابل حصوله على دعم باريس لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

و أضافت المصادر أن باشاغا يسعى للإنضمام للقائمة التي تدعمها فرنسا في ليبيا و التي تضم كلا من رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، و نائب رئيس جهاز المخابرات العامة عماد الطرابلسي ، إضافة إلى رئيس مكتب التحقيقات العامة الصديق الصور .

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