مجلس النواب في مهمة صعبة لإصلاح بيته الداخلي

انطلقت الجلسات التشاورية المصغرة بين أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، لبحث اجتماع النواب تحت قبة برلمان واحدة، حيث تدارس الحاضرون وضع آلية يتم الاتفاق عليها لتوحيد والتئام مجلس النواب ومناقشة حل القضايا الخلافية وإنهاء الانسداد السياسي في عمل المجلس.

ووصل النواب الـ105 إلى طنجة بعد إجراء اتصالات عديدة مع العشرات منهم بدعوتهم لهذا الاجتماع التشاوري، ويأمل الأعضاء في أن يلتحق بقية النواب بهم لمناقشة وبحث توحيد المجلس وتحديد مدينة ليبية مناسبة تتوفر فيها الترتيبات الأمنية لاحتضان جلسة للنواب، واختيار رئاسة جديدة للمجلس خلفاً لعقيلة صالح، ومنح الثقة في حالة نتج عن الحوار الوطني تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويعمل البرلمان المغربي، الذي دعا النواب الليبيين، جاهدا من أجل أن يتفق الأعضاء المنقسمون بين شرق وغرب وأن يضعوا الخلافات جانباً وأن يجتمعوا مرة أخرى تحت برلمان واحد خاصة بعد نجاح جولة الحوار الأولى والمباشرة من ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس.

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