أبو همود: الرئاسي والدولة والنواب يرفضون أي تغيير في المشهد السياسي

قال سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، الشيباني أبوهمود، الثلاثاء، إن الشعب الليبي لا يستوعب الدرس، مؤكدا أن المشهد السياسي في البلاد عاد لأجواء سنة 2018.

وأضاف أبو همود في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن هناك انسداد تام في الأفق السياسي بسبب تعنت المؤسسات الثلاثة ” الرئاسي ومجلس النواب، وما يسمى بمجلس الدولة”، مؤكدا أن تلك المؤسسات ترفض السماح بأي تغيير في المشهد السياسي، مشددا على أن الانسداد سيؤدي حتماً للانفجار .

وأوضح أبو همود أن حظوظ الحوار السياسي الليبي الحالي ضعيفة، مشيرا إلى أنه فُصّل لتمرير صفقة ترفضها دول عديدة قادرة على إفشاله ولو تطلب الأمر اللجوء للعنف.

وتابع أبو همود أن محاولات المجلس الرئاسي منفرداً تعيين حكومة جديدة سيؤدي إلى إعادة تموضع في تحالفاته، لافتا إلى أن الخاسرين من هذا التكتيك قد يلجأون للعنف .

وأكد أبو همود أن الخيارات تضيق، واصفا أن من يعتقد بأن ليبيا مقبلة على سنة انتخابية واهما، موضحا أن هذه ليست دعوة للعنف وإنما هي دعوة لتجنب العنف.

وأضاف أبو همود أن ما يجهله أعضاء المؤسسات الثلاثة والنخبة المستفيدة منهن هو أن الثورات والحروب تحدث دائماً عندما تعجز النصوص عن الاستحابة للواقع الجديد.

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